Трамп неожиданно обругал репортера за вопрос о катарском самолете

Президент США Дональд Трамп назвал «придурком» репортера телеканала NBC за вопрос о катарском самолете, который подарили Соединенным Штатам. Также он обвинил телеканал в распространении фейковых новостей.

© Московский Комсомолец

Трамп заявил, что этот самолет передан на баланс американских вооруженных сил.

Кроме того, американский лидер назвал журналиста «ужасным репортером» и «недостаточно умным» и предложил ему «проваливать».

Премьер Катара объяснил «подарок» Трампу в виде самолета Boeing 747

Напомним, ранее поступок президента США в прямом эфире обругала ведущая американского телеканала CNN Эрин Бернетт. Телеведущая обругала Трампа за принятый в подарок от официальных властей Катара самолет стоимость 400 миллионов долларов (около 32 миллиардов рублей).