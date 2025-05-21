Нетаньяху зявил о готовности Израиля пойти на временное прекращение огня в секторе Газа

Израиль будет готов временно прекратить огонь в секторе Газа в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, пишет ТАСС.

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Также он отметил, что Израиль готов завершить боевые действия в Газе, если ХАМАС освободит всех заложников и покинет территорию анклава.

19 мая Нетаньяху заявил, что Израиль будет контролировать всю территорию сектора Газа и не позволит ХАМАС «разграблять гуманитарную помощь».

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что эти действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе». Действия израильской армии стали ответом на отказ ХАМАС от американского плана освободить заложников во время перемирия, действовавшего с 19 января, и продлить его.

В этот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС обновленный вариант сделки о прекращении огня в секторе Газа. По данным издания Axios, этот документ предоставляет палестинскому движению гарантии того, что Нетаньяху не сможет объявить о прекращении перемирия в одностороннем порядке и возобновить конфликт, как это произошло в марте этого года. Также инициатива предусматривает освобождение 10 израильских заложников в обмен на 45-60 дней перемирия, а также освобождение палестинских заключенных.