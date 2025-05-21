Олег Царев назвал возможных заказчиков убийства украинского юриста Портнова

Убийство украинского политика, известного юриста Андрея Портнова в Испании могли заказать его богатые клиенты, недовольные тем, как он отстаивал их интересы в украинских судах. Такую версию выдвинул украинский политик, бывший нардеп Верховной рады Олег Царев, который в свое время дружил с Портновым.

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Андрей Портнов был убит пятью выстрелами в Мадриде. Убийца скрылся на мотоцикле.

По словам Царева, после госпереворота на Украине в 2014 году Портнов приезжал в Москву, но, к сожалению, «не смог получить российское гражданство, из-за этого у него возникли проблемы с миграционными службами, поэтому он был вынужден уехать».

После избрания президентом Украины Зеленского Портнов пытался согласовать бизнес-проекты некоторых украинских политиков, которые велись с Порошенко, чтобы продолжались с Зеленским.

«Но не договорился. Андрей отличался вспыльчивостью. У тех неудавшихся переговоров были далеко идущие последствия, которые мы разгребаем до сих пор», - отметил Царев.

По его словам, Портнов, используя знакомых судей на Украине и связи с замом руководителя офиса Зеленского Олегом Татаровым «решал очень многие вопросы». При этом стандартный гонорар Андрея Портнова за решение вопросов составлял не один миллион долларов.