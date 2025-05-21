Трамп посетовал на ошибку Запада в отношении России

Формат Группы восьми (G8) был гораздо лучше, чем нынешняя «Большая семерка» (G7), поэтому Западу не стоило отказываться от него, путем исключения России из клуба. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«"Большая семерка" раньше была "восьмеркой", но, блестяще, они приняли решение исключить оттуда Россию. Сейчас было бы гораздо лучше, если бы она там осталась», — посетовал американский лидер.

7 мая Трамп назвал «очень глупым» решение западных стран исключить Россию из «Большой восьмерки». По его мнению, если бы это не произошло, то конфликта на Украине не было бы.