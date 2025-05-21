Президент США Дональд Трамп пошутил над поездкой Владимира Зеленского в ЮАР, отметив, что не сразу понял, «какого чёрта он делает в Южной Африке».

«Я позвонил Зеленскому, они сказали: «Он в Южной Африке [ЮАР]». Я говорю: «Какого чёрта он делает в Южной Африке?... Это странно», — сказал Трамп, принимая в Белом доме лидера ЮАР Сирила Рамафосу.

24 апреля Владимир Зеленский срочно отменил часть визита в ЮАР и решил вернуться на Украину.

Члены Южно-Африканской коммунистической партии (SACP) и социалистической партии МР предварительно выступили против визита Зеленского в Преторию.

В эфире RT бывший член Нацисполкома правящей партии страны Тони Йенгени подчеркнул, что Зеленский является «откровенным нацистом и фашистом», который отказывается принимать участие в каких бы то ни было переговорах.