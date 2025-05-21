Глава США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. В ходе беседы стороны обсудили визит Владимира Зеленского в ЮАР. Видео опубликовал RT в Telegram-канале.

Американский политик рассказал, что очень рассердился, когда позвонил украинскому лидеру и услышал в ответ, что он не может ответить на звонок.

«Я позвонил Зеленскому, они сказали: «Он в Южной Африке [ЮАР]». Я говорю: «Какого чёрта он делает в Южной Африке? Это странно», — уточнил Трамп.

Президент не посчитал необходимым раскрыть, что ответили ему в офисе Зеленского.

Трамп назвал Зеленского не самым легким в общении человеком

Представитель МИД РФ Мария Захарова выдвинула свою версию. Она предположила, что у бывшего комика в Южной Африке могли проходить гастроли.

«У него там гастроли», — заметила дипломат.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров Трамп показал Рамафосе материалы, которые якобы доказывали насилие против белых фермеров в африканской республике. Лидер ЮАР подчеркнул, что никогда их не видел.