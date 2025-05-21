Рамафоса неожиданно ответил на вопрос Трампа о Зеленском в Южной Африке
Президент ЮАР Сирил Рамафоса ответил на вопрос лидера США Дональда Трампа о том, какого черта Владимир Зеленский делал в Южной Африке?
Напомним, украинский лидер отправился в Южную Африку в конце апреля. Там президент ЮАР заявил ему, что Украине нужно будет отказаться от территорий ради мира.
Трамп на встрече с Рамафосой 21 мая задался вопросом «какого черта Зеленский делал в ЮАР?", когда он позвонил ему.
Рамафоса заявил, что Зеленский «пытается установить мир».
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Также политик отметил, что ЮАР повезло, так как у страны был великий Нельсон Мандела, который научил, как установить мир.
По словам президента южноафриканской республики, с Зеленским поделились некоторыми из уроков Манделы.
Ранее Трамп назвал «придурком» репортера телеканала NBC за вопрос о катарском самолете, который подарили Соединенным Штатам. Также он обвинил телеканал в распространении фейковых новостей.