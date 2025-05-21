Рамафоса неожиданно ответил на вопрос Трампа о Зеленском в Южной Африке

Президент ЮАР Сирил Рамафоса ответил на вопрос лидера США Дональда Трампа о том, какого черта Владимир Зеленский делал в Южной Африке?

Напомним, украинский лидер отправился в Южную Африку в конце апреля. Там президент ЮАР заявил ему, что Украине нужно будет отказаться от территорий ради мира.

Трамп на встрече с Рамафосой 21 мая задался вопросом «какого черта Зеленский делал в ЮАР?", когда он позвонил ему.

Рамафоса заявил, что Зеленский «пытается установить мир».

Трамп раскритиковал Зеленского за поездку в Африку

Также политик отметил, что ЮАР повезло, так как у страны был великий Нельсон Мандела, который научил, как установить мир.

По словам президента южноафриканской республики, с Зеленским поделились некоторыми из уроков Манделы.

Ранее Трамп назвал «придурком» репортера телеканала NBC за вопрос о катарском самолете, который подарили Соединенным Штатам. Также он обвинил телеканал в распространении фейковых новостей.