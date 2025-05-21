Трамп заявил, что украинский конфликт не касается США напрямую

Андрей Дуванов

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не касается его страны напрямую. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп: ситуация на Украине не касается США напрямую
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Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами в Белом доме. По словам Трампа, конфликт Москвы и Киева не касается США напрямую, но Вашингтон все равно готов действовать для его урегулирования.

«Мы пытаемся помочь. На нас это не влияет: это не наши люди, не наши солдаты, это Украина и Россия», — заявил он.

Помимо этого Трамп также добавил, что он добился «большого прогресса» во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня.

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