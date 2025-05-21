Экс-врач Белого дома предположил, сколько осталось жить Байдену

Бывший врач Белого дома и конгрессмен от партии республиканцев Ронни Джексон предположил, сколько осталось жить экс-президенту США Джо Байдену, у которого ранее нашли рак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Free Beacon.

По словам Джексона, с нынешним диагнозом Байдену, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев. При этом врач добавил, что область подобных заболеваний не является его специализацией, но он «разговаривал со многими урологами».

«Это не моя специализация, но я разговаривал со многими урологами с тех пор, как это стало известно, и все пришли к единому мнению, что у него может быть осталось от 12 до 18 месяцев. Надеюсь, что будет больше времени, и верю, что они смогут эффективно лечить это заболевание, и знаете, он проживет еще много-много лет. Но это далеко зашедшее заболевание», — заявил он.

Ранее у Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты.