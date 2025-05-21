Рютте ушел от ответа на вопрос о приглашении Украины на саммит в Гаагу

Генсек НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о приглашении Украины на саммит НАТО в Гаагу в июне. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Как только мы озвучим программу саммита, вы все узнаете", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов, намерена ли НАТО пригласить украинского лидера на саммит, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку.

Рютте сообщил, что главными темами саммита станет решение о радикальном повышении обязательного уровня военных расходов стран НАТО с нынешних 2% ВВП (этого уровня пока достигли 23 из 32 стран альянса) до предположительно 5% и, возможно, более. Второй темой станет милитаризация европейской промышленности и стимулирование производства оружия, а третьей - повышение боеготовности НАТО и военная поддержка киевского режима.

15 мая глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье заявил, что решение о приглашении Владимира Зеленского на саммит в Гааге будет принимать генсек альянса Марк Рютте.

Ранее некоторые дипломатические источники сообщали, что штаб-квартира НАТО старается сократить продолжительность саммита и пока не хочет звать на него Зеленского, чтобы минимизировать риск потенциальных конфликтов на саммите с президентом США Дональдом Трампом.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций.