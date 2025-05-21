Рубио не поддался на провокацию в отношении Путина

Госсекретарь США Марко Рубио ушел от ответа на провокационный вопрос конгрессмена о президенте России Владимире Путине. Слушания в профильном комитете Конгресса транслировало агентство Associated Press (AP).

Член Палаты представителей США Билл Китинг несколько раз задал Рубио вопрос о том, является ли Путин «военным преступником».

«Мы не можем покончить с войной, не поговорив с господином Путиным. (...) Это человек, с которым мы ведем переговоры!» — ответил госсекретарь.

Ранее Рубио заявил, что нежелание предыдущей американской администрации общаться с Россией было безответственным, поскольку Москва и Вашингтон являются ведущими ядерными державами. Он подчеркнул, что необходимо сохранять хотя бы какой-то уровень коммуникации между двумя странами.