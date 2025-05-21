Подоляк: исчезновение Маска положительно повлияло на решения Трампа по Украине

Подоляк: исчезновение Маска положительно повлияло на решения по Украине
Исчезновение американского предпринимателя Илона Маска из политического инфополя оказало положительное влияние на решения президента США Дональда Трампа по Украине. Такое мнение выразил советник украинского президента Михаил Подоляк.
«Мы помним и позицию Маска, и его влияния (на решения Трампа по Украине. — RT)», — заявил он.
Подоляк добавил, что сейчас Трамп больше прислушивается к мнению госсекретаря США Марко Рубио.
Ранее издание Politico со ссылкой на анализ публикаций писало, что Маск начал реже упоминаться в соцсетях Трампа и публикациях других политиков.