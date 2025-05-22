Прихожане канонической УПЦ вернули захваченный храм в Черновицкой области

Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области отбили храм Святой Параскевы, захваченный ранее раскольниками из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Отмечается, что прихожанам уже удалось совершить в храме ночную Божественную литургию. Верующие продолжают находиться внутри храма и намерены нести круглосуточное дежурство, чтобы не допустить повторного захвата.

Ранее СПЖ сообщал, что 21 мая, в День апостола Иоанна Богослова, раскольники с помощью сотрудников полиции захватили храм Святой Параскевы и не пускали верующих в здание. Собравшиеся во дворе храма прихожане скандировали: "Мы против ПЦУ".

Курс на вытеснение и запрет УПЦ начал проводить на Украине Петр Порошенко, занимавший пост президента в 2014-2019 годах. При нем в декабре 2018 года из двух раскольнических организаций при поддержке Константинопольского патриарха была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников, спецслужбы выдвигают против священников УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции. 23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу инициированный Владимиром Зеленским закон, направленный на запрет УПЦ в стране.