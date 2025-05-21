Рубио признал неспособность США решать все мировые проблемы

Соединенные Штаты больше не могут «решать все мировые проблемы», признал в ходе слушаний в профильном комитете палаты представителей госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее госсекретарь сообщил, что украинский конфликт отвлекает внимание США и других стран Запада от потенциально более серьёзного противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Есть много в мире достойных поводов. Много происходит ужасающего. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах», — отметил Рубио.

Дипломат подчеркнул, что любое действие правительства, каждый потраченный доллар должны приносить заметную пользу людям: делать страну безопасней, сильней и более преуспевающей. Он добавил, что в идеале шаги кабмина должны соответствовать всем трем пунктам.

Рубио: украинский конфликт отвлекает Запад от угроз в Азии

Рубио заметил, что сохранение ряда программ иностранной помощи в рамках запрашиваемого бюджета Соединенные Штаты не могут себе позволить.