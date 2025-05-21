Забор на границе Финляндии с Россией станет выше

Высота забора, строящегося на границе Финляндии с Россией, вырастет на метр. Об этом сообщает Yle со ссылкой на слова представителя проекта строительства забора в Юго-Восточной Финляндии подполковника Эсы Вейкканена.

Ранее погранохрана республики уже заявляла о планах увеличить высоту забора с трех до 3,5 метров. Теперь же он будет достигать 4,5 метра.

«Забор примерно на метр выше. Его сетка будет немного прочнее, его будет труднее повредить и перелезть через него», — сказал Вейкканен.

По его словам, на заборе установят камеры, оснащенные искусственным интеллектом, и громкоговорители. Общая его протяженность составит 200 километров, строительство планируют завершить к концу 2026 года.