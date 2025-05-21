В офисе Зеленского прокомментировали исчезновение Маска

Исчезновение американского миллиардера Илона Маска положительно повлияло на решения президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщил советник президента постсоветской республики Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина».

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«Мы помним и позицию Маска, и его влияния [на решения Трампа по Украине]», — заявил советник.

По словам Подоляка, сейчас Трамп больше прислушивается к госсекретарю США Марко Рубио.

Маск объяснил смену позиции по Украине

На взгляд украинского чиновника, Рубио теперь влияет на «сбалансированную» политику Трампа в отношении России. Подоляк заявил, что это выгодно для Киева.