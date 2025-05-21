Bloomberg: Трамп заявил лидерам Европы, что убежден в победе России

Американский президент Дональд Трамп в разговоре с главами стран Европы выразил уверенность в победе России в военном конфликте с Украиной. Об этом в среду, 21 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, европейские высокопоставленные чиновники опасаются, что глава Белого дома в конце концов выйдет из переговорного процесса и прекратит попытки добиться мира между Москвой и Киевом.

— Трамп дал понять, что он убежден в победе России, повторив ряд тезисов Кремля, — говорится в материале.

Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь заявил, что Вашингтон ожидает получить от Москвы перечень условий для прекращения огня на Украине уже на этой неделе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что работа над меморандумом о будущем мирном договоре с Украиной продвигается активно, и ни одна из сторон не заинтересована в затягивании переговорного процесса.

Трамп попросил Путина сделать Украине «заманчивое» предложение

19 мая президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со Дональдом Трампом подтвердил приверженность мирному решению конфликта на Украине. При этом западные СМИ сообщили, что главы стран Европы удивились позиции президента США, отказавшегося от введения новых санкций против России по итогам этой беседы.