На Украине завершили следствие по "угольному делу" Порошенко

Следствие в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) по так называемому угольному делу завершено, политику инкриминируют государственную измену. Сейчас решается вопрос, в каком суде будет рассматриваться дело, сообщает издание "Украинская правда".

По его данным, "угольное дело" годами лежало без движения, силовики активизировались лишь после того, как Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции в отношении Порошенко. После вступления решения о санкциях в силу Печерский райсуд Киева ограничил защите Порошенко срок ознакомления с материалами дела до 15 апреля.

Бывший украинский президент является фигурантом дела о поставках донбасского угля на Украину в 2014-2015 годах на сумму свыше $50 млн. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины.

Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. По этому же делу проходят экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин, бизнесмен Сергей Кузяра и ряд других лиц. Кузяра ранее был арестован, но отпущен под домашний арест, Демчишин находится в международном розыске.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Порошенко, включая квартиры, земельные участки, корпоративные права и доли экс-президента в ряде инвестиционных фондов, в телерадиокомпаниях, страховых компаниях, банках и других учреждениях и предприятиях. При этом постановление суда не распространяется на наличные средства.

Украинские СМИ отмечали, что Порошенко заблаговременно переписал основную часть своего бизнеса на сына, чтобы избежать ареста активов.