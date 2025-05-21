Bild: Трамп шокировал лидеров Европы своим «резким разворотом» к России

Президент США Дональд Трамп «шокировал» европейских лидеров своим «внезапным разворотом» к России после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, пишет немецкий таблоид Bild.

«То, что он сказал в закрытом разговоре, стало шоком, особенно для Фридриха Мерца, потому что Трамп делает резкий разворот к России. Происходит сценарий, которого так боялась Европа», — говорится в статье.

Газета The New York Times писала, что в телефонном разговоре с Трампом российский лидер одержал дипломатическую победу.