В Финляндии сняли с россиянина подозрения в разведывательной деятельности

Центральная криминальная полиция (KRP) Финляндии завершила расследование дела гражданина России, обвиняемого в разведывательной деятельности на юго-востоке Финляндии в 2022 году. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на главного инспектора KRP Ристо Лохи.

«Полиция провела допросы и другие следственные мероприятия по этому делу, и у нас нет оснований подозревать преступление. Следовательно, предварительное расследование завершено», — сказал главный инспектор.

Из материала следует, что в ходе расследования был задержан россиянин. По версии следствия, мужчина подозревался в обмене конфиденциальной информацией с гражданином ЕС.

В марте силовики задержали в Воронеже мужчину 1991 года рождения, который передавал украинской разведке сведения о военном объекте. По информации ФСБ, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене.