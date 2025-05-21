Вучич на встрече с Каллас не будет избегать вопросов о визите в РФ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ходе предстоящих переговоров с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас в Белграде не будет избегать вопросов о своем визите в Москву 9 мая.

"Она была единственной, кто публично осудил мой отъезд в Москву. У меня был с ней откровенный разговор, и я недвусмысленно объяснил позицию Сербии. Я не прятался. Я уверен, что она задаст этот вопрос снова. Я не буду прятаться под столом и не буду от него убегать", - отметил Вучич в эфире телеканала Pink.

Ранее Каллас объявила, что Брюссель требует от стран - кандидатов на вступление в сообщество не ездить в Москву на 9 Мая. Вучич принял участие в праздновании 80-летия Победы и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что угрозы со стороны Евросоюза в адрес Белграда из-за приезда Вучича на парад Победы в Москву представляют собой покушение на суверенитет страны.

Каллас в среду начинает визит на Балканы. Она посетит Сербию, непризнанное Косово и Северную Македонию. Встреча Вучича с Каллас состоится в четверг.