Трамп рассказал о важном результате разговора с Путиным

В результате телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 19 мая был достигнут большой прогресс в решении украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Как сообщил помощник лидера РФ Юрий Ушаков, президенты России и США не хотели заканчивать свой телефонный разговор.

По его словам, это была «искренняя, откровенная, доверительная» беседа, в ходе которой главы двух стран называли друг друга по имени.

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Представитель Кремля также отметил, что Путин и Трамп делали много отступлений от главных тем разговора.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.