Пока вы не уснули: новый состав переговорной группы Украины и убийство экс-советника Януковича

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Украина поменяет состав переговорной группы

Власти Украины планируют поменять состав переговорной группы для работы над меморандумом о будущем урегулировании конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

В делегации, участвовавшей в переговорах в Стамбуле, "явно не хватает политиков". За место в новой группе, как утверждается, будут конкурировать руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, силовые структуры, претенденты, поддержанные европейскими странами.

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Бывшего советника Януковича застрелили под Мадридом

© Соцсети

Бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили недалеко от Мадрида. Об этом в среду, 21 мая, сообщает радио Cadena SER.

Уточняется, что четыре выстрела были произведены в области груди, еще один попал в голову. Портнова убили около Американской школы в пригороде Мадрида пару часов назад. Он скончался на месте от полученных ранений.

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Путин оценил идею сделать Сумы территорией России

Российский лидер Владимир Путин во время посещения Курской область шутливо отреагировал на высказывания о том, что Сумы — центр одноименной украинской области — должны стать территорией России.

В ответ на это президент России с улыбкой отметил, что поэтому главой Курской области, граничащей с Сумской областью, и назначили Александра Хинштейна — он "тоже хочет все побольше, побольше", сообщает ТАСС.

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Трамп сообщил Зеленскому и лидерам ЕС о прекращении поддержки Украины

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт, сообщает The New York Times.

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и ряду европейских лидеров, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение военного конфликта, пишет The New York Times.

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Путин посадил Хинштейна в свою машину в Курской области после одной фразы

Президент России Владимир Путин, произнеся фразу «по дороге поговорим», посадил врио главы Курской области Александра Хинштейна в свою машину для разговора тет-а-тет. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства обратился к российскому губернатору с предположением, что у того к нему есть много вопросов.

«Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», — пригласил Путин Хинштейна продолжить разговор в его машине.

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Депутат Госдумы сравнил одну категорию россиян с животными

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Депутат нижней палаты российского парламента Александр Бородай сравнил с животными одну категорию россиян и извинился за это сопоставление перед представителями фауны. Фрагмент эфира с участием российского парламентария опубликовал телеканал «Царьград» в своем телеграм-канале.

Речь идет о релокантах — так Бородай назвал тех, кто уехал из Российской Федерации по политическим соображениям.

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Российского режиссера обманули на несколько миллионов рублей в Болгарии

© Соцсети

Мошенники в Болгарии обманули российского режиссера и продюсера Виктора Голювинова на 4,5 миллиона рублей. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

По данным источника, Голювинов совершил перевод злоумышленнику через обменный пункт. Отмечается, что он пытался конвертировать евро в доллары и получить их обратно в виде наличных, однако в итоге все деньги ушли на брокерский счет преступника.

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Стало известно, откуда запускались беспилотники, атаковавшие ночью регионы РФ

Украинские беспилотники, атаковавшие сегодня ночью российские регионы, запускались из Сумской, Днепропетровской и Одесской областей. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, основными целями для атаки дронов стали промышленные предприятия и морские порты. При этом сейчас специалисты активно работают над распознаванием типа беспилотников.

«Работу осложняет то, что уцелевших фрагментов осталось очень мало. Однако удалось выяснить, что около половины дронов были кустарного производства с размахом крыльев от 1,5 до 2 м», - утверждает Shot.

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Умер участник группы ABBA

20 мая в возрасте 80 лет скончался Майкл Третов, неотъемлемая и важнейшая часть шведской поп-группы ABBA.

Третов, родившийся в 1944 году, - музыкант, актер, композитор, звукоинженер и продюсер. С АВВА артист сотрудничал в 1970-1982 гг., сыграв одну из осевых ролей в успехе коллектива, создав его фирменный звук.

Майкл Третов с 1967 года работал в стокгольмской студии Metronome, где были сделаны ранние записи участников проекта, а после - в GLN, прежде чем в 1978-м перейти на студию группы Polar.

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Автомобиль Гарика Харламова стоимостью в 16 млн рублей залили кефиром

В Москве неизвестный залил кефиром джип юмориста Гарика Харламова за 16 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, всему виной стало то, что продюсер припарковался на разметке для спецтранспорта в ЖК «Рассказово». Местного жителя возмутил поступок знаменитости, и он решил отомстить, залив его автомобиль кисломолочной продукцией.

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