В Думе выдвинули версию убийства советника Януковича

Депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал убийство экс-советника Виктора Януковича в Испании политическим. Депутат заявил Telegram-каналу SHOT, что Андрей Портнов был грамотным юристом и обладал важной информацией об украинских политиках.

Ранее появилась информация, что бывший советник и замглавы администрации Януковича, 51-летний Андрей Портнов был убит в испанском городе Посуэло-де-Аларкон у ворот школы его детей. Сообщалось, что Портнов покинул Украину в 2015 году, но на некоторое время возвращался в страну в 2019-м.

СМИ сообщили о попытке реанимировать экс-советника Януковича

Ревенко заявил, что речь идет об устранении неугодного политика. Депутат подчеркнул, что совершить такое преступление на территории другого государства невозможно без «определенных ресурсов» и агентурной сети.

«И, конечно, если мы проанализируем все то, что происходило в последнее время, и то, что произошло сейчас, мы с большей или меньшей уверенностью можем утверждать, что это терроризм на государственном уровне и нынешний киевский режим устраняет неугодных», - отметил депутат.

По его мнению, украинские власти находятся на «пороге краха и стремятся всё зачистить». Ревенко заявил, что в этой «агонии» руководство Киева представляет опасность.