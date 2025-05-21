Мирзоян: Армения не подавала заявления на вступление в ЕС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о том, что Ереван не ведет переговоры с Брюсселем о членстве страны в Евросоюзе. Об этом пишет ТАСС.

Такое заявление глава армянского внешнеполитического ведомства сделал на пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос журналиста о членстве страны одновременно и в ЕС, и в Евразийском экономическом союзе.

«Республика Армения не подавала заявку на вступление в Европейский союз, переговоры в этом направлении не ведутся, и, соответственно, вопрос, который мог бы возникнуть в этом направлении, не актуален», - пояснил Арарат Мирзоян.

Напомним, что в сентябре 2024 года Ереван и Евросоюз начали переговоры о безвизовом режиме. 9 января правительство Армении одобрило законопроект, инициирующий процесс вступления в ЕС, а в феврале его поддержали депутаты парламента. Премьер-министр Никол Пашинян при этом отмечал, что автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу не будет, так как этот вопрос требует вынесения на референдум.

В Кремле в свою очередь напомнили, что Армения не сможет быть одновременно членом Евразийского экономического союза, пользуясь его преимуществами, и Евросоюза.