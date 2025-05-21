Стало известно о новом неожиданном «друге» Трампа

В своем стремлении изменить политику США по Ближнему Востоку президент Дональд Трамп все чаще обращается к главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет Newsweek. По данным издания, Трамп называет Эрдогана другом и высоко ценит его потенциал как глобального игрока.

На прошлой неделе Эрдоган показал себя важным игроком сразу на нескольких геополитических фронтах. Через несколько дней после того, как запрещенная в Турции Курдская рабочая партия сложила оружие, Эрдоган смог убедить Трампа снять санкции с Сирии. Вдобавок к этому в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры России и Украины.

По версии Newsweek, Трамп заключил негласный союз с, возможно, единственным мировым лидером, который способен помочь продвинуть его видение. Публично президент США не раз заявлял, что они с Эрдоганом «друг другу нравятся».

«Господин Трамп называет его [Эрдогана - прим.ред.] другом. И он хочет, чтобы он [Эрдоган] стал ключевым игроком как на региональном, так и на глобальном уровне», - заявил Чагри Эрхан, главный советник Эрдогана и член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции.

Несмотря на попытки многих других стран, Турция до сих пор остается единственной страной, которой удалось объединить Россию и Украину для переговоров и заключения зерновой сделки. По мнению Эрхана, опыт Эрдогана делает его «уникальным лидером не в региональном, а в мировом масштабе».

Newsweek отмечает, что на фоне сближения Трампа с Эрдоганом стали более очевидны признаки раскола между президентом США и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильский премьер в последние годы часто конфликтовал с Эрдоганом из-за войны в Газе и сирийского кризиса.

Трамп заявил о готовности работать с Эрдоганом по снятию санкций с Сирии

Бывший турецкий дипломат Синан Ульген заявил Newsweek, что Турция может внести больший вклад в достижение внешнеполитических целей США на Ближнем Востоке. По мнению экс-посла США в Турции Джеймса Джеффри, Трампа и Эрдогана сближает «деловой, а не моралистический подход к проблемам», а также схожие позиции по Ирану и России.