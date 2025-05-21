Убитого в Испании экс-советника Портнова нашли в списке сайта «Миротворец»

Убитого в Испании экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова нашли в списке украинского сайта «Миротворец». Эту информацию публикует РИА Новости.

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По данным источника, имя мужчины попало в список из-за якобы «измены Родине». Кроме того, его обвиняют в якобы призывах к убийствам граждан Украины.

Сайт «Миротворец» известен публикацией персональных данных людей, которых власти Украины считают угрозой национальной безопасности.

Напомним, что экс-советника Януковича застрелили утром возле американской школы в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Как сообщает газета El Pais, нападавший был не один – это были два-три человека. Портнов в этот момент находился за рулем машины и получил не менее трех огнестрельных ранений, включая попадание в голову.

Нападавшие скрылись с места преступления. Полиция пока не задержала подозреваемых и не установила их личность.

Ранее мы писали о том, что Портнова могли убить по двум причинам.