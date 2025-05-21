Власти Украины планируют поменять состав переговорной группы для работы над меморандумом о будущем урегулировании конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

В делегации, участвовавшей в переговорах в Стамбуле, "явно не хватает политиков". За место в новой группе, как утверждается, будут конкурировать руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, силовые структуры, претенденты, поддержанные европейскими странами.