Режим Владимира Зеленского причастен к убийству экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.

«Андрея Портнова убили подло. Мерзко. По-зверски», - написал нардеп.

Это преступление могло быть совершено только «известными бесами» из офиса на Банковой, поделился своей точкой зрения он.

По мнению украинского парламентария, киевский режим убивает тех, кто говорит правду, из-за страха разоблачения.

Кроме того, Дмитрук назвал Зеленского террористом и убийцей.

Бывшего советника Януковича застрелили под Мадридом

Ранее радиостанция Cadena Ser со ссылкой на правоохранительные органы и службы экстренной помощи сообщила, что Портнова застрелили утром 21 мая у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.

По данным газеты Pais, нападавших было двое или трое, они пять раз выстрелили в мужчину, находящегося за рулем машины.

По словам украинского блогера Анатолия Шария, Портнов готовился придать огласке сведения, разоблачающие главу киевского режима Владимира Зеленского и его окружение.