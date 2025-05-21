В СВР заявили, что в Европе начали сомневаться в назначении Каллас

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что власти Евросоюза начали считать ошибкой назначение Каи Каллас на пост главного дипломата ЕС: по данным разведки, Каллас начала раздражать Еврокомиссию (ЕК). Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший премьер Эстонии Кая Каллас возглавила внешнеполитическую службу ЕС в 2024 году, сменив на этом посту Жозепа Борреля. СМИ писали, что Каллас стремилась стать генсеком НАТО, но многие члены альянса были против этого назначения из-за ее воинственной риторики.

По данным СВР, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен недовольна работой Каллас. В разведке утверждают, что из-за этого главу евродипломатии отстранили от подготовки «документов стратегического планирования в области оборонной политики ЕС».

«В кулуарах Еврокомиссии с раздражением фиксируют абсолютную некомпетентность Каллас как ответственного за внешнюю политику представителя руководства ЕС», - заявили представители СВР.

По их словам, в ЕС пришли к выводу, что Каллас «не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла». Также в Брюсселе и ведущих странах ЕС недовольны склонностью Каллас к «спонтанным и несогласованным инициативам», подчеркнули в СВР.

По данным разведки, Каллас почти не участвует в обсуждениях украинского урегулирования, а США начали игнорировать ее из-за критики в адрес президента Дональда Трампа. Кроме того, в ЕС считают, что за пять с половиной месяцев на посту Каллас не смогла выстроить рабочие отношения с лидерами большинства стран ЕС.

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