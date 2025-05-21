Посол РФ: Западу выгодны нападки Киева на Украинскую православную церковь

Чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко заявил, что западные страны замалчивают нападки Киева на Украинскую православную церковь (УПЦ) в расчете на «ликвидацию самоидентичности» верующих. Об этом Яковенко заявил РИА Новости.

Летом 2024 года на Украине приняли закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ в стране. До 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. В последние годы власти страны начали обвинять церковь в связях с Россией.

В 2023-м украинский суд разрешил выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Украинские власти требовали от УПЦ либо освободить монастырь, либо войти в состав ПЦУ («Православная церковь Украины», была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).

«[Ситуация вокруг УПЦ - прим.ред.] это вопрос, который намеренно замалчивается на Западе, поскольку имеет прямое отношение к тоталитарной сути либерализма», - заявил Яковенко.

По его мнению, власти западных стран покушаются на свободу человека и его идентичность, стремясь «всех уравнять и превратить в легко управляемое стадо». Он считает, что элиты этих государств считают главным вызовом российскую идентичность, в духовной основе которой лежит православие.

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Яковенко заявил, что власти Украины «доходят до оголтелого кощунства и надругательства над чувствами верующих». Он отметил, что похожая ситуация сейчас в Молдавии и Эстонии.