Дональд Трамп теряет поддержку американцев

Рейтинг президента Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в должность из-за недовольства американцами экономической политикой США. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Reuters совместно с Ipsos.

По данным издания, лишь 39% опрошенных одобряют экономические действия текущей администрации. А экономисты считают, что агрессивные меры Трампа по реформированию мировой торговли, включая введение высоких пошлин для основных торговых партнеров, увеличили риски рецессии.

«Но, несмотря на низкий уровень по историческим меркам, популярность Трампа по-прежнему выше, чем на протяжении большей части его первого президентского срока, а также выше, чем у его предшественника-демократа Джо Байдена во второй половине его президентского срока», - говорится в статье.

При этом пик популярности Трампа был зафиксирован в момент его инаугурации 20 января, тогда рейтинг одобрения нынешнего президента США составлял 47%.

Напомним, что Трамп 2 апреля ввел пошлины в размере от 10% до 49% против 185 стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». При этом изначально в отношении Китая были введены пошлины в размере 34%. После того как Пекин предпринял ответные меры, Трамп резко повысил их до 145%. Также в Белом доме предупредили, что Китаю грозят пошлины на импорт в США в размере до 245%.

В США раскрыли главную цель Трампа

12 мая США и Китай по итогам переговоров в Женеве приняли решение о заключении временного перемирия в торговой войне и взаимном снижении тарифов на 90 дней, чтобы «ослабить торговую напряженность и дать экономикам время на урегулирование разногласий».