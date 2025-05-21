Что известно про убитого бывшего замглавы администрации Януковича

Как стало известно, в городе Посуэло-де-Аларкон в испанской провинции Мадрид убили бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Сведения об этом подтвердили в Силах безопасности и обороны Украины. Издание РБК рассказало, что про него известно.

Портнов появился на свет в Луганске в 1973 году. В государственных учреждениях Украины он начал свою карьеру в 1997 году, когда присоединился к Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. С 2006 по 2010 год Портнов занимал пост депутата Верховной Рады. В этот период он также был главным юристом в команде бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

В 2010 году Портнов занял должность заместителя главы администрации президента Виктора Януковича и стал руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. До февраля 2014 года, когда в Киеве произошла смена власти, он оставался первым заместителем руководителя администрации. После того как он покинул Украину в 2014 году, Портнов занялся частной адвокатской практикой и проживал, в том числе, в Австрии.

В марте 2014 года Европейский союз и Канада ввели санкции в отношении Портнова, который занимал высокий пост в правительстве Януковича. Однако в марте 2015 года эти санкции были сняты после того, как Портнов успешно оспорил их в суде Европейского союза.

В начале 2015 года Министерство внутренних дел Украины инициировало розыск Портнова по уголовному делу о хищении имущества с использованием служебного положения. Однако розыск был прекращен из-за невозможности установить местонахождение подозреваемого.

Стало известно значение для Зеленского убийства бывшего советника Януковича

Телеканал «112.Украина», который в настоящее время не функционирует, распространял информацию о том, что Портнов оказывал консультационную поддержку команде президента Владимира Зеленского по вопросу о возможности роспуска Верховной рады. В окружении Зеленского не подтверждали информацию о сотрудничестве с бывшим чиновником администрации Януковича. В 2019 году Портнов вновь оказался в Украине и начал работать в сфере юриспруденции. Он активно беседовал с украинскими СМИ.