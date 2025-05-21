Союзник Путина предложил США сделку по минералам

Президент Республики Сербской (этническое образование в составе Боснии и Герцеговины — прим. «Ленты.ру») Милорад Додик, считающийся союзником главы России Владимира Путина, предложил властям США рассмотреть заключение сделки по минералам. Его слова приводит ТАСС.

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Додик отметил, что Республика Сербская располагает огромными запасами важнейших полезных ископаемых. Речь идет в том числе о месторождениях лития, бора, стронция, натрия и калия. При этом местные запасы лития и бора, по его словам, «являются одними из самых перспективных неиспользованных в Европе, если не в мире».

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Заключение сделки по минералам с Республикой Сербской, подчеркнул Додик, позволило бы администрации президента США Дональда Трампа диверсифицировать географию поставок редкоземельных металлов и снизить зависимость от импорта из Китая. Он заявил о готовности региона рассмотреть возможность партнерства в области стратегических минералов с Вашингтоном и Будапештом.