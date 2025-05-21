Операция против экстремистов: в Германии арестовали пятерых молодых людей

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии инициировало действия в отношении пяти молодых людей, которые, по имеющимся данным, состоят в правоэкстремистской террористической организации. Об этом сообщает zdf.de.

Как уточнятся, фигуранты были задержаны в среду утром в Бранденбурге, Мекленбурге-Передней Померании и Гессене. Это произошло во время операции против деятельности организации, известной под названием «Последняя волна обороны», говорится в материале.

Трое граждан Германии, которые, предположительно, были связаны с деятельностью группировки, уже задержаны. В их домах проводятся обыски. По информации от властей, возраст задержанных варьируется от 14 до 18 лет. По словам министра юстиции Германии Штефани Хубиг, все задержанные были несовершеннолетними на момент создания группировки.

В Европе все чаще задерживают подростков-террористов

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что участники преступной группы планировали атаковать представителей национальных меньшинств и политических активистов, придерживающихся демократических взглядов. В частности, в феврале они хотели напасть на лагерь для беженцев, но их планы были раскрыты.