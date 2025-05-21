Американский историк Скотт Хортон заявил, что украинский кризис оказался выгодным для всех, кроме украинцев, и сделал Россию независимой от западных стран. Отрывок выступления Хортона опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Как отметил Хортон, некоторые политики в США не хотят завершать конфликт с помощью переговоров и выступают за продолжение боевых действий, чтобы ослабить Россию. Он подчеркнул, что украинский кризис на руку Штатам и «не стоит им ни одной жизни».

«Во многих случаях наши политики вообще не упоминают об украинцах. Зато у нас два новых члена НАТО: Швеция и Финляндия присоединились. Европейские страны стали увеличивать свои траты на оборону. Этот конфликт хорош для всех, кроме украинцев», - подчеркнул Хортон.

Историк добавил, что россияне в результате конфликта просто «развернулись на Восток». Власти РФ помогли экономике страны, начав торговать с Азией вместо Европы.

«Им не нужна Америка. <…> Им не нужна Европа. Им хорошо и без нас», - заключил Хортон.

Индийская газета The Hindu ранее писала, что необходимость разворота России в сторону Азии неоднократно провозглашалась с момента финансового кризиса 2007–2008 годов, но откладывалась на неопределенный срок. Для руководства РФ мотивы привязки к Западу были очевидны: экономика страны была тесно вплетена в западные рынки и оставалась восприимчивой к внешним потрясениям.

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Украинский кризис стал основным стимулом для разворота России к азиатским странам и, в частности, к Индии. РФ стала четвертым по величине товарооборота торговым партнером Индии. Объем двусторонней торговли стран вырос с 3,5 миллиарда долларов в июне 2022-го до 7,5 миллиарда долларов в мае 2024 года.