Обзор иноСМИ: Трамп против конфликта с Путиным и «самодепортация» украинцев из США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Трамп хочет избежать конфликта с Путиным любой ценой»

Если украинцы и европейцы думали, что президент США Дональд Трамп может «нанести удар», если Россия не согласится на ультиматум о прекращении огня, то телефонный разговор Трампа с главой РФ Владимиром Путиным должен был их разочаровать, пишет чешское издание Seznam zprávy. Трамп и Путин в ходе двухчасовой беседы обращались друг к другу по имени. Никто из них не хотел заканчивать разговор первым, и кремлевский лидер поздравил американского президента с рождением внука. Все это - интересные детали, которые, возможно, когда-нибудь использует сценарист политического триллера, отметил автор статьи.

Дословное содержание беседы двух лидеров неизвестно, однако из постов Трампа в соцсетях следует один главный вывод: американский президент не будет давить на Кремль санкциями и угрозами, чтобы остановить украинский кризис. По версии автора Seznam zprávy, Трамп явно не хочет вступать в конфронтацию с Путиным. Президент США не исключил применения санкций в целом, если его «вынудят» это сделать, но в телефонном разговоре с Путиным он, по-видимому, повторил стимул, согласно которому США будут торговать с Россией и инвестировать в нее после прекращения конфликта.

«Может ли мир обойтись без доллара?»

Укрепление доллара началось после Второй мировой войны и усилилось в 1971 году, когда президент США Ричард Никсон положил конец привязке курса доллара к золоту. С тех пор и по сей день доллар находится на «троне финансового господства» - ни одна другая валюта так и не достигла уровня золотого стандарта, подчеркивает в своей статье для Al-Eqtisadiya консультант по международному коммерческому праву, доктор Валид аш-Шархан. Однако в последнее время Америку беспокоит, что китайская экономика достигает «невообразимых высот». Китай удивил мир уникальной системой обмена сообщениями, которая основана на технологиях, привлекающих другие страны и финансовые институты. А если посмотреть на ошеломительный успех китайской соцсети TikTok и то, как ей удалось превзойти своих влиятельных американских соперников всего за два года существования, страх США становится понятен.

Последние годы показали, что власти КНР во многом отступили от финансово-экономических принципов коммунизма, подчеркнул аш-Шархан. Однако Федеральная резервная система США остается самым сильным и надежным центральным банком. По мнению автора статьи, именно этой силы не хватает цифровым валютам. Независимо от того, насколько высока цена криптовалют, отсутствие гаранта пока не позволяет им противостоять доллару. Эти краткосрочные данные говорят в пользу доллара. Но госдолг США к концу 2024 года достиг 35 триллионов долларов, и Международный валютный фонд прогнозирует «ужасающий скачок» этого показателя: к 2029 году американский госдолг достигнет 109,5 процента ВВП. По мнению аш-Шархана, это, а также противостояние США и Китая, делает вероятной утрату долларом своего абсолютного доминирования в течение двух лет - если только политика Трампа по сдерживанию китайских амбиций не увенчается успехом.

Эксперт высмеял «ошеломительный» успех F-16 на Украине

Политический и военный аналитик Драго Боснич рассказал в своей статье для портала InfoBRICS о «первом успехе» поставленных Киеву истребителей F-16. В ночь на 16 мая стало известно, что Украина потеряла истребитель F-16 после «внештатной ситуации на борту». В момент происшествия истребитель выполнял задание, пилот успел катапультироваться.

Как заявил Боснич, этот случай довел нулевой процент выживаемости украинских пилотов F-16 до «ошеломительных» 12-14 процентов. ВСУ начали получать F-16 в середине 2024 года. Точное количество самолетов, принятых на вооружение, публично не разглашалось, но, по сообщения СМИ, около полудюжины уже потеряны в воздушных столкновениях. По словам Боснича, поставленные Украине F-16 «никоим образом не идут ни в какое сравнение» с российскими многоцелевыми истребителями Су-30, истребителями нового поколения Су-57 или перехватчиками МиГ-31БМ.

«Поездка в Россию: заглянуть за фасад»

ЕС и США ввели «тысячи санкций» против России и россиян. Немецкий бизнесмен, издатель газеты Berliner Zeitung Хольгер Фридрих задался вопросом, смогли ли эти меры нанести сокрушительный удар по РФ или крупнейшая экономика Европы процветает. Он отправился в Россию, чтобы узнать, что думают и говорят люди в Москве об Украине и Западе, а также выяснить, как санкции действуют на местах и какое впечатление производят угрозы со стороны западных политиков. Чтобы наладить диалог с россиянами, Фридрих попросил друзей назначить ему встречи с рядовыми жителями Москвы, а также с представителями бизнеса, сферы искусства, религиозными деятелями, политиками и журналистами. За неделю он провел двадцать встреч.

По словам Фридриха, все люди, с которыми он беседовал, выступали за дипломатическое решение конфликта на Украине, но в то же время он не встретил ни одного россиянина, который одобрял бы позицию Запада. Во время визита у издателя ни разу не возникло впечатления, что Москва испытывает проблемы из-за санкций. Он похвалил российские цифровые сервисы. Фридрих также отметил, что мог без проблем смотреть немецкие каналы в своем отеле, а его операторы связи работали без ограничений. Чтобы получить доступ к подсанкционной инфраструктуре (к примеру, к банкам), издатель пользовался альтернативными решениями и криптовалютой. Фридрих пришел к выводу, что санкции не наносят никакого ущерба повседневной жизни москвичей. Он добавил, что его собеседники говорили свободно и относились к противоположным точкам зрения с уважением. По словам Фридриха, его поездка показала, что желание изменить ситуацию в отношениях с Западом есть на разных уровнях, однако требования западных стран в России считают нереалистичными.

Трамп подготовил для украинцев «добровольные выдворения»

Американская газета The Washington Post рассказала о новом плане президента США Дональда Трампа по сокращению количества мигрантов. Министерство внутренней безопасности США объявило, что иммигранты, которые добровольно «самодепортируются» в свои страны, смогут получить пособие размером в тысячу долларов от правительства США. Для выплат предлагается использовать счета США, предназначенные для иностранной помощи.

В то время как предыдущие администрации поддерживали использование средств налогоплательщиков для добровольной репатриации мигрантов, предложение, разработанное правительством Трампа, необычно, поскольку оно включает украинских и гаитянских беженцев. Помимо граждан Украины и Гаити, в планах правительства также упоминаются граждане Афганистана, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Критики этой инициативы назвали ее «бесчеловечной и противоречащей давним идеалам США». По их мнению, администрация Трампа заставляет людей, ищущих убежища, возвращаться в страны с опасной обстановкой. В документах, рассмотренных The Post, говорится, что более 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитян могут стать частью процесса «добровольного выдворения».