Политолог раскрыл отношение к Трампу на Украине

На Украине к президенту США Дональду Трампу потребительское отношение и с точки зрения украинцев, он обязан помогать, считает политолог Андрей Суздальцев. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

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«Подход к Трампу и к США сугубо утилитарный. (…) Подход к США потребительский, что они обязаны им это все, но тут получилось, что не обязаны», — сказал Суздальцев.

Однако Трамп продолжает поддерживать Украину, в том числе разведданными и финансированием, напомнил он.

«Сейчас страшная на него реакция, как на предателя, изменника и тому подобное, хотя он ничего Украине не должен», — пояснил эксперт.

По словам эксперта, с точки зрения украинцев, Трамп сделал страшное преступление — перестал помогать.

«Восприятие украинского народа совершенно сакральное, это даже не патриотизм, патриотизм подразумевает видение каких-то проблем, изъянов, а тут максимализм чистой воды. То есть Европа обязана, Трамп обязан и так далее», — резюмировал Суздальцев.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский выразил мнение, что Трамп не встанет на сторону Украины в урегулировании конфликта с Россией, так как уже получил выгоду. Дубинский объяснил нежелание Трампа вставать на сторону Украины подписанием сделки по использованию месторождений полезных ископаемых, а также неготовностью американского лидера рисковать личными ресурсами в бизнесе и политике. По мнению депутата, президент Украины Владимир Зеленский нужен Белому дому для предоставления уступок России за счет Киева.