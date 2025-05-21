Сын Трампа допустил свое участие в выборах президента США

Сын действующего американского лидера Дональд Трамп-младший допустил свое участие в будущих выборах президента США. Его слова приводит Reuters.

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«Может быть, однажды», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона заметили на публике в золотых часах Daytona люксового бренда Rolex. Стоимость принадлежащих 19-летнему юноше часов оценивается в 48 700 долларов (4,1 миллиона рублей).