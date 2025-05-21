Новый президент Румынии раскрыл страхи Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон опасался, что победа лидера оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона на президентских выборах в Румынии приведет к остановке помощи Украине.
Об этом заявил избранный президент страны Никушор Дан, передает Politico.
«Макрон сказал Дэну, что он обеспокоен тем, что Симион заблокирует помощь Молдавии и Украине и затормозит усилия по перевооружению Европы», — говорится в сообщении.
При этом Дан заверил французского лидера в поддержке интеграции европейской обороны.
Новый президент Румынии высказался об отправке войск на Украину
Ранее избранный президент Румынии назвал неуместной идею отправки румынских войск на Украину.
«Иметь большую оперативную поддержку на территории Румынии — да. Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине — нет. Я думаю, это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая и так уже существует между Румынией и Россией», — сказал политик.