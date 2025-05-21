Новый президент Румынии раскрыл страхи Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон опасался, что победа лидера оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона на президентских выборах в Румынии приведет к остановке помощи Украине.

Об этом заявил избранный президент страны Никушор Дан, передает Politico.

«Макрон сказал Дэну, что он обеспокоен тем, что Симион заблокирует помощь Молдавии и Украине и затормозит усилия по перевооружению Европы», — говорится в сообщении.

При этом Дан заверил французского лидера в поддержке интеграции европейской обороны.

Новый президент Румынии высказался об отправке войск на Украину

Ранее избранный президент Румынии назвал неуместной идею отправки румынских войск на Украину.