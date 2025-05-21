Пекин не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта на Украине. Экспорт товаров двойного назначения строго контролируется, сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Заявление было сделано после того, как Евросоюз объявил о принятии 17-го пакета санкций против России, в который также вошли китайские компании.

Мао Нин подчеркнула, что Пекин неизменно выступает за мирные переговоры.

Китай опроверг информацию о поставках оружия России