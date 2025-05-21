Захарова призвала рассмотреть преступления британцев в Афганистане и Ираке

Международное сообщество, в том числе ООН и МУС, должны обратить внимание на опубликованные СМИ материалы о военных преступлениях британских войск в Афганистане и Ираке. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова привела в пример расследование «Би-би-си», в котором озвучены свидетельские показания и задокументированные случаи того, что британские военные в массовом порядке совершали военные преступления в Афганистане и Ираке, в том числе проводили внесудебных казни. При этом, по данным журналистов, военнослужащие из Великобритании казнили и несовершеннолетних иракцев и афганцев.

«Лондон стремился скрыть следы своих военных преступлений, чтобы избежать ответственности. То, о чем рассказали журналисты «Би-би-си», должно стать предметом разбирательств международного сообщества, включая ООН. Как минимум этим кейсом должен заинтересоваться спецдокладчик по вопросу о внесудебных казнях и СПЧ ООН», - заметила Захарова.

Она также подчеркнула, что на британские военные преступления должен обратить внимание и Международный уголовный суд (МУС).

Захарова обратилась с призывом к МУС

Ранее в Британии началось публичное расследование сообщений о том, что 80 мирных афганцев были убиты членами трех подразделений Особой воздушной службы Британии (Special Air Service, SAS). При этом, по данным СМИ, в некоторых случаях военные могли подбрасывать оружие трупам, чтобы создать впечатление, что беззащитные люди были вооружены.