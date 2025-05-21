Партнерство укрепляется: Парламент Ирана принял законопроект о соглашении с Россией

Законопроект о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией одобрен парламентом Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

В сообщении агентства отмечается, что соответствующий документ был направлен в иранский парламент в начале текущего месяца. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что в настоящее время договор находится в процессе выполнения всех необходимых процедур для его ратификации.

17 января 2025 года в Москве состоялась встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана с руководством России, в ходе которой был подписан указанный договор. В этом документе стороны выразили стремление к углублению и расширению сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Также было отмечено намерение укрепить взаимодействие в сфере безопасности и обороны, а также тесно координировать деятельность на региональном и глобальном уровнях. Это соответствует долгосрочным планам по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства.