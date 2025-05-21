Президент США Дональд Трамп не будет становиться на сторону Украины, так как уже получил от нее всю возможную выгоду. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, пишет РИА Новости.

По словам парламентария, находящегося в СИЗО по подозрению в госизмене, Трамп намерен «получить выгоды с обеих сторон, не инвестируя ни в одну из них, и не принимая их риски».

«Это ключ, почему Трамп не выступит на стороне Украины (…) Он на это не пойдет. Более того, с Украины он все возможное уже получил», - заметил Александр Дубинский.

Он также уверен, что Владимир Зеленский нужен сейчас лишь для того, чтобы позволить американскому лидеру делать политические уступки Москве за счет Киева.

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Ранее Вашингтон и Киев заключили сделку о природных ресурсах Украины. Документ подразумевает создание американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления (Reconstruction Investment Fund — RIF). Сделка оставляет контроль над всеми ископаемыми за Киевом, но США может делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Вооруженным силам Украины. При этом Вашингтон получает приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, и документ не содержит гарантий безопасности для Киева.