Никакой Украины и Финляндии в НАТО: на какие условия России должен пойти Запад для завершения конфликта

Переговоры Путина и Трампа затронули не только украинский вопрос. По мнению военных аналитиков, НАТО буквально очутилось в ловушке, сообщает «Царьград».

Телеграм-канал «Военная хроника» поясняет, что решение развившегося конфликта лежит не столько в области поиска решений по миру, сколько с «демонтажа архитектуры западной экспансии последних тридцати лет».

Украина всего лишь «точка приложений усилий», по мнению авторов канала. А вот реальное «осиное гнездо» находится на Западе, который никак не хочет останавливаться в навязывании России стратегического удушения, преподнося это как расширение демократического пространства.

По мнению аналитиков, важно учесть следующие пункты, чтобы полностью устранить реальные причины кризиса:

Во-первых, юридически оформленный отказ НАТО от любого дальнейшего продвижения на восток, а продвижением ЕС занимается достаточно давно.

Во-вторых, невозможность вступления Швеции, Финляндии, Грузии и Украины в НАТО. Пусть первые две еще могут войти в состав, но им придется подписать особый документ и следовать его пунктам.

Кроме того, важно получить все необходимые гарантии того, что ни США, ни НАТО не будут планировать атаки ни в какой форме: прямой, гибридной или вспомогательные контингенты. Также необходимо пресечь развитие военных программ двойного назначения.

Немаловажный пункт: Запад прекращает любые поставки оружия Киеву.

«Никаких РСЗО, никакой ПВО, никакой "гуманитарной" помощи в виде танков, "Джавелинов" и всего такого. Вооружённое государство с антироссийской программой - это прямая угроза на границе, и она устраняется только полным разоружением. Никто не будет терпеть невменяемого соседа с пистолетом у себя на пороге», - говорят авторы канала.

Также необходим запрет на размещение военных объектов НАТО на территории Украины, включая радары, системы ПРО, базы ремонта и техобслуживания.

Украину важно сделать «чистой зоной» в военном плане, в противном случае НАТО не оставит попытки развить конфликт с еще большей мощью.

После всего упомянутого можно заняться оформлением нового территориального статуса новых регионов. И вот в этом моменте Штаты и НАТО ждет ловушка.

Запад понимает, что при данных условиях с его стороны теряется контроль над Евразией. Если ЕС и США согласятся с условиями, которые представлены выше, для коллективного Запада закончится большая игра. Пойдут ли западные политики на это? Увидим.