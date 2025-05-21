Журналист Чей Боуз резко высказался о главе европейской дипломатии Кае Каллас, назвав ложью ее слова об американских санкциях в отношении России. Об этом пишет РИА Новости.

Боуз выложил в соцсети Х фрагмент интервью Каи Каллас, в котором она заявила, что Вашингтон работает над санкционными мерами в отношении России.

«Кая Каллас лжет о том, что Америка «согласилась» на санкции. США отказались присоединиться к ЕС в вопросе ужесточения санкций», - заметил журналист, констатировав, что глава евродипломатии в очередной раз демонстрирует свою неспособность к дипломатической разведке.

Напомним, что Евросоюз 20 мая принял 17-й пакет санкций против России. В основном ограничения касаются «теневого флота», с помощью которого РФ якобы продает нефть выше установленного западными странами ценового потолка. Вместе с Евросоюзом новые санкции ввела Британия.

ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России

В свою очередь госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы Вашингтон угрожал Москве санкциями, так как это может повредить переговорам и урегулированию украинского кризиса.