Захарова: Трамп живет интересами своей страны

Президент США Дональд Трамп в своих действиях исходит в первую очередь из интересов собственной страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник", комментируя итоги телефонного разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным по украинскому урегулированию.

По словам дипломата, все спекуляции в СМИ относительно некой аффлированности Трампа с Россией нежизнеспособны, и у американского лидера это буквально "на лбу написано".

"У Трампа в прямом смысле слова на лбу написано: "Давайте сделаем Америку снова, как он говорит, великой". То есть у него на лбу написано слово "Америка". Он в кепке этой ходит много лет. <...> Уже невозможно придумать, что он за какую-то другую страну, - подчеркнула Захарова. - Там написано то, чем он живет - он живет интересами своей страны. Теми интересами, о которых ему есть дело заботиться. Тем интересами, которые он считает истинными, тем, что для него являются важным".

Ранее Путин рассказал журналистам, что его телефонный разговор с Трампом длился более двух часов и был содержательным и откровенным. Эта телефонная беседа лидеров РФ и США стала третьей с начала года. По словам главы российского государства, Трамп в телефонном разговоре отметил, что Россия, со своей стороны, выступает за мирное урегулирование на Украине. Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.