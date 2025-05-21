Экс-президент Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в выборы в Румынии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнюю главу страны Майю Санду во вмешательстве в выборы в Румынии на фоне роста популярности румынских политиков, «настроенных на отстаивание национальных интересов». Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По итогам второго тура выборов президента Румынии победу одержал проевропейский кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. Кандидат от ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион был лидером первого тура.

Выборы президента Румынии проходили повторно. Итоги предыдущих выборов, состоявшихся в ноябре 2024 года, отменил Конституционный суд. Тогда в первом туре победил Кэлин Джорджеску, имеющий связи с «Альянсом за объединение румын». Румынские спецслужбы утверждали, что в пользу Джеорджеску вели агитацию 25 тысяч бот-аккаунтов. Свое решение отменить результаты выборов суд мотивировал тем, что один из кандидатов пользовался «привилегированным положением» в соцсетях и это повлияло на волеизъявлении избирателей.

«В течение последних недель все первые лица Молдовы вмешивались напрямую в выборы в Румынии. Кроме того что был подвоз в день выборов и все три дня, когда могла голосовать диаспора, первые лица открыто агитировали за одного кандидата и критиковали другого», - так результаты выборов прокомментировал Додон.

Он назвал действия молдавских властей недопустимыми. По его мнению, прошедшие выборы показали глубокий раскол в Румынии и рост протестных настроений.

«Результаты выборов в Румынии показали четко, что новый тренд политиков и партий, которые настроены на укрепление суверенной позиции и отстаивание национальных интересов, получает всё больше и больше поддержки в этой стране», - подчеркнул Додон.

Он добавил, что для Санду и ее соратников это голосование было очень важным. Он напомнил, что осенью 2025 года в Молдавии пройдут парламентские выборы, и для правящей партии важно сохранить «лояльных друзей» в руководстве Румынии. В то же время он отметил, что Румыния сталкивается с серьезными экономическими проблемами и властям будет непросто сформировать новое правительство, принять бюджет и остановить рост цен. Он допустил, что в Румынии могут пройти досрочные парламентские выборы.

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Проигравший президентские выборы Симион ранее попросил Конституционный суд отменить их результаты. Он заявил о «внешнем вмешательстве государственных и негосударственных субъектов» в голосование. Симион подчеркнул, что вмешиваться в выборы не имеет права ни Молдавия, ни Франция. Основатель Telegram Павел Дуров перед этим заявил, что Франция требовала от Telegram «заставить замолчать консервативные голоса» в Румынии. В МИД Франции эти обвинения отвергли.