Министр Японии ушел в отставку после «рисового» скандала

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это подал в отставку после скандальных заявлений о том, что никогда не покупал рис, поскольку получал его в качестве подарков от своих сторонников.

Об этом пишет Kyodo.

«Я ещё раз приношу извинения людям за крайне неуместные комментарии в качестве министра, когда мы боремся с растущими ценами на рис», — приводит информационное агентство слова Это.

Уходя в отставку, Это заявил журналистам в офисе премьер-министра, что задал себе вопрос об уместности своего пребывания во главе министерства «в критический момент для цен на рис», и пришёл к отрицательному выводу.

Kyodo: премьер Японии отправит в отставку главу Минсельхоза из-за слов о рисе

Скандал разразился после того, как Таку Это заявил, что никогда не покупает рис, так как получает его в подарок. Высказывание вызвало общественное возмущение на фоне резкого роста цен на продукт.

Ранее сообщалось, что Япония начала продавать рис из госзапасов для сдерживания роста цен.