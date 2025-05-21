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Над регионами России за ночь сбили 127 украинских беспилотников

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами страны. Об этом сообщает ТАСС.

Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской, Орловской и Курской областями, а также в Московском регионе и других территориях.

Минобороны РФ уточнило, что среди сбитых БПЛА были аппараты самолетного типа.

Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам Ирана

Израильские вооруженные силы активно готовятся к возможным ударам по иранской ядерной инфраструктуре, несмотря на продолжающиеся переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает ТАСС.

Вероятность нападения значительно возросла в последние месяцы, особенно на фоне отсутствия соглашения о полном отказе Ирана от обогащения урана.

В то же время, израильские власти могут использовать демонстрацию силы, чтобы заставить Иран пойти на серьезные уступки в вопросах своей ядерной программы.

СМИ: отказ США вслед за ЕС вводить санкции против РФ указывает на раскол в НАТО

Президент США Дональд Трамп, после переговоров с Владимиром Путиным, заявил главам стран ЕС и Владимиру Зеленскому, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Его отказ вводить новые санкции против России указывает на внутренний раскол в НАТО и усиливающиеся разногласия между США и Европой. По мнению экспертов, этот подход может сигнализировать о завершении поставок вооружений в Украину.

Мошенники стали похищать пароли от "Госуслуг" через Telegram-боты

Мошенники начали использовать Telegram-боты для кражи паролей от аккаунтов на портале "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС.

По информации МВД, аферисты создают фейковые боты, через которые пользователи вводят свои пароли, предоставляя злоумышленникам доступ к своим аккаунтам.

После взлома они применяют схемы с "безопасными" счетами для дальнейшего хищения денег у жертв.

Посольство КНР в США призвало не проводить параллелей между Украиной и Тайванем

Китай категорически против сопоставления кризиса на Украине с вопросом Тайваня, подчеркивая, что эти проблемы имеют различную природу. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе посольства КНР в Вашингтоне отметили, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и внутренним делом страны, призывая к уважению суверенитета и стабильности в регионе.

Также Китай поддерживает усилия, направленные на мирное разрешение конфликта в Украине, надеясь на достижение справедливого и прочного мирного соглашения через диалог и переговоры.

На Украине произошел скандал после удара "Искандера" по лагерю спецназа ВСУ

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко раскритиковал решение о подготовке спецназовцев вблизи линии фронта, назвав его преступлением. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Минобороны России сообщило, что при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» был уничтожен лагерь подготовки спецназа близ города Шостка в Сумской области, где находились до 70 украинских военных.

Его коллега Марьяна Безуглая также подвергла критике руководство украинской армии, призывая к увольнению главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского, а Гончаренко отметил, что человеческие жизни перестали цениться, и до сих пор никто не понес ответственности за подобные решения.